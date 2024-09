ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Tienes en mente hacer un par de llamadas para quedar por la tarde, pero un imprevisto en casa te va a ocupar todo el día. Piensas a menudo en el dinero, y te das cuenta de que le das demasiada importancia.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

El de hoy es un buen día para que empieces esa puesta en forma que tienes pendiente desde que dejaste el gimnasio. Hay muchas actividades deportivas que no son tan aburridas, llama a algún amigo y propón algún deporte en equipo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Te presentarás a los demás con una sonrisa de oreja a oreja. Te sentirás feliz y tu día se desarrollará en esos términos. La economía del hogar va a ser el único punto que no te haga poner una buena cara; gastos demasiado extremos van a romper el equilibrio.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Deberás imponer tu voz en unas conversaciones profesionales en las que se cuestionará tu capacidad de mando; afortunadamente los astros están de tu parte y te aportarán la fuerza que necesitas para imponer tu criterio.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Tu ánimo no pasará hoy por uno de sus mejores momentos. Te sentirás abatido y decepcionado por un asunto sentimental o de amigos, pero sabes de sobra que tienes otras personas con las que conversar y sacar ese mal rollo de dentro.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Vas a tener un reencuentro con alguien a quien un día quisiste demasiado. Ahora has rehecho tu vida y esa persona también, pero el destino puede tratar de jugar con vuestras vidas. Si tienes algo que no quieres perder amárrate a ello.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

En líneas generales, este día será armónico, tranquilo, quizá amenizado con agradable compañía. Puedes tener la posibilidad de comunicarte más fácilmente, sintiéndote también más sensible a las necesidades de los demás. Es posible que recibas una invitación para asistir a una reunión social.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Sintonía muy especial con tu pareja, un momento ideal de confianza para sentar las bases de futuro que de vez en cuando echas en falta. Notarás que no puedes tomar decisiones notables sin su consejo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tu estado de ánimo estará más bajo que de costumbre, procura tomártelo con tranquilidad y vigila los cambios de humor que puedan aparecer. En el amor, ves las cosas más negativas de lo que realmente son. Recapacita.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Esos nervios que te atormentan pueden acabar en un problema mayor si no les pones un remedio. Seguramente no tienes nada importante de lo que preocuparte, pero no es bueno aparcar esas pequeñas cosas sin darle solución. Mira con atención lo que te rodea y ponle coto.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Piensa y medita detenidamente antes de hablar y, sobre todo, de actuar. Una frase tuya muy poco afortunada podría perjudicar a alguien que te quiere bien y ha hecho mucho por ti. Mantén el equilibrio en tus acciones, y no tendrás demasiados problemas

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Vivirás momentos de gran importancia en tu lugar de trabajo; las conversaciones serán muy ventajosas y significarán un avance en tu carrera profesional. En los demás aspectos, tu vida continuará sin grandes cambios; cuida tu dieta.