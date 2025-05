No estarás muy pendiente de los que tienes alrededor, pero es que hoy es el día en el que debes examinarte a ti mismo. Buen momento para ocuparte de los que más te necesitan, quizá pensando en ellos tengas ideas para abordar cambios personales.

Vivencias del pasado volverán a ti de forma lenta pero implacable, probablemente relacionada con alguna reunión familiar. Día difícil, porque será complicado que te concentres en otras cosas que no sean tus recuerdos, pero procura compartirlos.

Persigues un asunto relacionado con tu economía desde hace bastante tiempo; hoy podrías estar muy intuitivo en este terreno y conseguir lo que te propones con éxito. En lo personal, tienes un problema que resolver. No lo dejes correr.

Necesitarás el asesoramiento de una persona de tu pasado que fue clave en tu carrera profesional. Te ayudará a seguir adelante con seguridad. Tu pareja se sentirá desplazada y un poco abandonada si no le prestas la debida atención

Aunque tu personalidad no se lleva bien con los gestos agresivos, y no digamos ya violentos, es posible que sorprendas a los demás con una inesperada explosión de ira. Mantén a raya tus emociones, y procura no alterarte.