A veces, como hoy, piensas que te han puesto las cosas demasiado fáciles y extrañas ese espíritu de buscador de oro que te viene desde la infancia. Tal vez no tengas en tu pareja un buen compañero para esta aventura.

Los sentimientos hacia una persona a la que estás muy acostumbrado pueden cambiar y podrías llegar a darte cuenta de algo que no te satisface. Dificultades en el terreno económico que pueden hacerse más evidentes en los próximos días o semanas.

Las turbulencias en tu entorno laboral pueden dar pie a que conozcas a una persona interesante para tu futuro profesional, pero los cambios demasiado repentinos no te irán bien, déjate aconsejar, pero no arrastrar a terrenos que no conoces bien.