Tus ganas de disfrutar de todo lo que te rodea te harán muy popular entre tus amistades, pero puede ser un problema si tienes pareja y ella no es de tu misma cuerda. Tienes que pensar bien con quién te relacionas.

Algunos amigos pueden fallarte cuando tú esperabas un apoyo extraordinario en los momentos más delicados, pero no debes guardar malos sentimientos hacia ellos, simplemente elegir mejor en un futuro.

Se presenta una jornada de buena suerte en los negocios y en el terreno laboral, sobre todo con los compañeros, donde habrá un excelente ambiente de armonía y comunicación. Los jefes también se incluirán en el grupo, procura no meter la pata.

Procura no inmiscuirte en la toma de decisiones importantes en el mundo laboral, sobre todo cuando no son de tu total responsabilidad. Es un buen momento para replantearte hasta qué punto estás dispuesto a implicarte en proyectos de los que no obtendrás frutos personales.