Hoy en el trabajo surgirán unas diferencias con tus compañeros que afectarán a tu estado de ánimo. Trata de recomponerte y muéstrate seguro de ti mismo; no permitas que las desavenencias entre colegas arruinen tu humor. En tu pareja encontrarás la calma que necesitas.

Los Tauro deberán hoy extremar los cuidados en todo lo referente a la alimentación, en especial si deben comer fuera de casa. Será lo mejor que no arriesguen con comidas demasiado fuertes o de lugares sin referencias.

No son momentos adecuados para tomar decisiones relacionadas con el trabajo o con los negocios; tampoco tengas en cuenta los consejos no buscados de amigos que, en el fondo, pueden sentir desinterés e incluso envidia y te pueden perjudicar.

Aunque tus opiniones no caerán en saco roto, tampoco serán especialmente escuchadas por quienes te importan. Quizá haya llegado la hora de cambiar tu círculo social. En el plano laboral, tu locuacidad y brillantez quedarán claramente demostradas.

La actitud mental es muy importante frente a la enfermedad, por eso, si sufres algún achaque, no te arredres, tómalo con determinación y saldrás adelante sin ningún problema. Busca la complicidad de algún amigo.

No te conviene complicarte la vida en estos días con grandes ni siquiera pequeñas inversiones. Las circunstancias no serán las más favorables y es mejor que ahorres el dinero para los pequeños imprevistos durante esta temporada.

Podrías sentir una fuerte atracción por alguien que entró en tu vida no hace mucho tiempo, especialmente si te encuentras en un entorno de ocio o vacaciones. Irás adelante siempre que no causes daño a terceras personas.