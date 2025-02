Échale un ojo a tu presupuesto: últimamente intentas abarcar muchas cosas, quizá demasiadas, y tu bolsillo se ha podido ver resentido. En cualquier caso, no te alarmes más de la cuenta: tus pequeños problemas económicos no pasarán a mayores.

Si necesitas un buen consejo, hoy podrás recurrir a las personas que más experiencia tienen, es decir, los mayores de la familia, a quienes en muchas ocasiones no les damos la importancia que tiene su punto de vista en los momentos delicados.

No debes permitir hoy que los problemas del ámbito familiar te acaben afectando durante la jornada, porque no tendrá nada que ver contigo ni con tu pareja. Si tienes algo que discutir, procura sobre todo no dejarte llevar por los nervios.