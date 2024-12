Los astros te llevarán hoy por los caminos de la concordia y la empatía porque no puedes seguir con esa inquina contra algunas personas por muy mal que se comporte. Al final acabará afectando a tu salud.

Tus problemas con el presupuesto mensual para gastos pueden acrecentarse hoy si sales a comprar sin un plan definido. Acabarás gastando mucho dinero sin saber muy bien en qué si no te haces un lista cerrada con tus necesidades reales.

Debes tener algo de cuidado con tus habituales malestares. No por estar acostumbrado a ellos hay que dejar de darles importancia porque puedes tener una recaída de la que tu cuerpo no responda. Día lleno de amor pero también plagado de motivos de desacuerdo entre tu pareja y tú.

Te encuentras en un momento ideal; tu vida familiar y tu vida profesional van de la mano hacia lo más alto. Si aún no estás contento con estos planteamientos, tendrás que revisar tus emociones y deseos más íntimos para conocer lo que quieres de verdad.

Mucho estrés y agobio en un día en el que tendrás que dar el do de pecho en el trabajo y entregar algo importante. No dejes de hacerlo ya que tú tienes capacidad y sentido de la organización, algo que mucha gente no se puede permitir.