ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Aunque atraviesas una etapa un poco turbia, no debes tener miedo al futuro; poco a poco esa visión cambiará y tu estado de ánimo mejorará notablemente. Para evadirte de los problemas, elige un entretenimiento en buena compañía.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Algún compañero o conocido puede acercarte a oportunidades de negocio y proyectos complicados para tus propias posibilidades. No tienes por qué responder a toda prisa, mejor que lo pienses bien por si acaso.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Anticiparse a los acontecimientos será crucial en algunos aspectos de tu vida en estos momentos, sobre todo si estás inmerso en complicaciones de la salud por la edad. No dejes pasar más días y ponte a ello.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Te encontrarás un poco más débil de lo habitual y dejarás de hacer esfuerzos hasta que se te pase. Si tienes entrevistas de trabajo o reuniones deberías aplazarlas hasta estar al cien por cien.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Trabajar y trabajar no lo es todo. Metido en tus asuntos, pierdes perspectiva y puedes resultar pesado. Tus piernas se resienten. Convendría que anduvieras o practicaras algo de ejercicio, para descongestionar tu circulación y airear tus pensamientos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Problemas laborales te tendrán intranquilo y al acecho. No pierdas la calma ni te precipites. Deja que las cosas se tranquilicen por sí mismas y verás clara la ocasión cuando llegue. Entonces actúa. Pueden aparecer complicaciones estomacales.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

La tranquilidad te hará mucho más bien de lo que imaginas para solventar tus dificultades. Aunque te parezca lo contrario, en muchas ocasiones la solución a ciertos problemas es no hacer nada, el tiempo se ocupa de que todo vuelva a su cauce.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Puedes tener complicaciones técnicas en tu trabajo o tus labores diarias en casa, lo cierto es que podría ser una buena excusa para retomar algunas relaciones personales directas que has dejado de lado y en el fondo añoras.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Deberías mostrar más seguridad en el ambiente en el que te mueves si quieres estar tranquilo y que no se metan contigo. Los que no están comprometidos, encuentran ocasión para el romance y tienen donde elegir.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

El exceso de kilos o la mala alimentación en general pueden jugarte hoy una mala pasada. Te darás cuenta de lo importante de ello para mantener la salud y trazarás planes para mejorarla. Por ahora nada es irreparable, así es que ánimo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Deberías potenciar mucho más comunicación en el ámbito de las relaciones laborales, especialmente si tienes a alguna persona a tu cargo. Una charla tranquila sobre lo que te preocupa hará mucho más que cualquier asomo de castigo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

No te involucres tanto en una relación que no tienes nada clara; si hasta ahora te has guiado por tu intuición y te ha funcionado, no cambies de estrategia y escucha tu interior. Profesionalmente, inicias una escalada hacia lo más alto, y te apetece el reto.