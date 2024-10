ARIES (21 marzo - 20 abril)

Te encontrarás ante el dilema de tomar una decisión familiar importante, en la que la cuestión económica será relevante, de forma que deberás mirar sobre todo los intereses generales, aunque esto no sea muy bien entendido por alguien en particular.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La vida íntima puede resultarte un poco agobiante en el día de hoy, y la irritabilidad se hará notar sin remedio. Busca el equilibro que te caracteriza volcándote más en el trabajo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

La tenacidad es uno de tus fuertes, no te preocupes si por ahora tus ideas no se ponen en funcionamiento o no ves salida a alguna situación estancada. Llegará a su tiempo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Se materializa el aumento de sueldo o el reconocimiento que estabas esperando. Buen día en el plano profesional que te reportará grandes satisfacciones y te dará el impulso necesario para alcanzar las metas que te has propuesto.

LEO (23 julio-22 agosto)

Buenas noticias médicas relacionadas con alguien de la familia te harán pasar un día de excelente humor. Las pruebas que esperabas han sido satisfactorias y crecerá un sentimiento de alegría familiar que habrá que celebrar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Necesitarás invertir tiempo y algo de dinero en tu formación si quieres aspirar a mejores condiciones de trabajo o ampliar tu campo profesional. Puedes estar notando una creciente incomodidad en tu vida y se debe sobre todo a la falta de expectativas, si te paras a pensarlo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Hoy sentirás un importante reto en tu independencia y tu libertad. Puedes buscar nuevos ambientes y amistades en los que te sientas más apoyado, pero en cualquier caso se producirá un cambio en tu vida. Libertad también en el amor.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Si has tenido problemas de dinero, verás hoy que poco te importa en comparación con la satisfacción de ver a la familia bien avenida y gozando de la vida. Guardarás estos momentos como recordatorio para las malas rachas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Si eres de las personas que tienen un exagerado sentido de la responsabilidad, cualquier contratiempo te hará sentirte culpable sin motivo, porque hay cosas que no puedes, ni debes, controlar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Hoy la diplomacia y la facilidad para las relaciones personales decidirán la suerte de tus retos, así es que mejor será que te apliques con prudencia a ello. Te vas a encontrar con personas que no son precisamente maestros en esa virtudes, así es que paciencia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Tal vez te toque trabajar algo más en casa para ocuparte de las necesidades inherentes al hogar y a tu familia y tampoco te vendría mal un poco más de ejercicio para estar en forma. En cualquier caso, los astros te ayudarán a armonizar los objetivos profesionales con los afectos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

El arte y la cultura van a interesarte de forma especial. Deberías hacer por sacar tiempo y visitar una exposición o leer alguna obra interesante, la interiorizarás con facilidad y de forma rápida.