Ya que no es debilidad, es madurez emocional. Lo que viene ahora no es caos, sino una liberación necesaria para poder construir desde lo real.

Tu pareja espera más de ti y no debes defraudar si realmente te interesa mantener esta relación. Tus pautas de comportamiento no pueden ser los amigos que no tienen ataduras sentimentales, es hora de que madures definitivamente.