Aunque tu tono corporal todavía no ha alcanzado su punto más alto, te sentirás muy animado a practicar algún deporte al aire libre. Disfrutarás de tu entorno familiar y sentirás su apoyo y comprensión en todo momento.

Caminos diferentes los van a llevar a un amigo y a ti a un mismo fin. Los dos pensaban que el otro estaba equivocado y ahora les alegra encontrarse de nuevo en el mismo punto. Vienen días de suerte en la baraja, pero tienes que apostar dinero, si no, no ganarás.

Tu trabajo va a ser bien recibido por todos los que te rodean. No encontrarás críticas ni comentarios maliciosos sobre tus resultados. Tu ánimo estará muy acorde con el entorno. No gastes mucho este mes para ponerte al día con las finanzas.

El deporte que practicas es tu vía de escape para no darle tantas vueltas a la cabeza. Buscarás cualquier ocupación para no pararte a pensar en lo que te preocupa. Una salsa picante te hará beber mucho vino en la comida, y no podrás conducir.