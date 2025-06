Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan y si hablamos de Cáncer y Escorpio, el fuego nunca se apaga del todo, ya que son emocionales, intensos y profundamente leales, estos dos signos son expertos en revivir romances que parecían enterrados.

¿Quién no ha tenido un ex que vuelve como si nada? Pues Cáncer y Escorpio no solo lo hacen, ya que ellos lo justifican con el corazón en la mano, y si no lo crees, mira a Carmen Villalobos y Angelique Boyer que son ejemplos vivientes de que el amor siempre tienen segunda temporada.

¿Listo para descubrir si tú también eres del team yo vuelvo?