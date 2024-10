ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Vas a tener que dar justificaciones a alguien de algo que hiciste que le ha molestado mucho. Se trata de un malentendido, pero tendrás que poner los cinco sentidos y toda tu capacidad de convicción en la explicación para salir sin mácula del atolladero.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Las relaciones profesionales empiezan a afianzarse; estás lanzado hasta las metas que te has marcado. Tu ambición hará que no te desanimes y que alcances rápidamente los objetivos deseados. Tu popularidad te ayudará a solucionar problemas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Llevas una temporada de más tranquilidad emocional a la que estás acostumbrado, y eso te hace pensar en el tipo de relación que tienes que tu pareja. No esperes más a decidir qué haces con tu vida, las oportunidad se pasan y no hay manera de recuperarlas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

En lo profesional, trata de ser más emprendedor con los proyectos y más rápido con los resultados. En un mundo de depredadores tendrás que ir por delante si quieres conseguir algún beneficio. No le des tanta importancia a los asuntos profesionales.

LEO (23 julio - 22 agosto)

La presencia de Venus en tu signo le dará carisma y protagonismo a tus relaciones más personales. Si estás buscando alguna relación, este es el momento de lanzarse a ella.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Un acontecimiento familiar te llenará de alegría, aunque al mismo tiempo puedes verte atrapado por la melancolía al recordar a personas que ya no pueden estar a tu lado en estos momentos. Busca el contacto directo con tus familiares más cercanos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Pueden surgir cambios profesionales o laborales que afectarán a tu situación en la empresa y a tus relaciones sociales. Trata de poner toda tu concentración en estos movimientos porque pueden ser de suma importancia para ti.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Posibilidad de que en estos días encuentres algo positivo entre tanto pesimismo. Esta etapa negra en la que estás sumido podría empezar a levantar e ir alejándose poco a poco. Manifestarás tu despertar en el amor, en donde colocarás toda tu energía.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Podrías comprobar con cierto sobresalto que las opiniones de tu familia te están afectando más de lo que creías en tus relaciones más íntimas. Deberás tomar distancia con ciertas personas que tal vez no se merezcan tu confianza.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Aunque algún pequeño problema físico está afectando a tu salud, piensa que será por poco tiempo y no evites realizar tus tareas diarias, porque no es para tanto. Si tienes un empleo reciente, no debes dar una imagen que no se corresponde con la realidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Los astros no te benefician precisamente en estos momentos para las relaciones sentimentales nuevas, no te centrarás en el asunto, de forma que si hay alguien que te interesa de verdad, podrías aplazar el tema.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Buen ánimo en general, pero una preocupación de tipo laboral te mantendrá sumido en la reflexión. Piensa en las mejoras que puedes aportar en tu trabajo, y ponlas en práctica cuanto antes. Aléjate de los gastos superfluos.