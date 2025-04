No pienses que todo lo que te rodea está en contra de tus ideas, los demás también deben tener sus opiniones y un campo de acción para tomar sus propias decisiones. Debes dedicar más tiempo al diálogo.

Harías bien en revisar la forma en que tratas a tu pareja: esos repentinos cambios de humor no van a ayudarte a recuperar su confianza. Comunícate con él o ella, pero con serenidad, y esforzándote por explicar tus inquietudes con franqueza.

Pese a que pases por una fase delicada en el trabajo, tus seres queridos esperan más de ti. No debes traspasar tu preocupación a tu vida íntima, porque ellos no verán que el problema sea tan grave y requerirán más entusiasmo de tu parte.

Los Virgo solteros necesitan una pareja con la que sentir rápidamente afinidades culturales e intelectuales. Mira a tu alrededor y tal vez te sorprendas al descubrir alguna posibilidad en la que no habías reparado por fiarte sólo de las apariencias.

Surgirán comentarios malintencionados de los que debes mantenerte apartado; aunque no vayan dirigidos a ti, podrás verte implicado de muchas maneras. Tu rigor en el trabajo y tu gran profesionalidad, serán tus mejores aliados.

No te interesa perder el buen humor, aunque en principio las circunstancias no acompañen. Los pequeños contratiempos son sólo eso, contratiempos. Trata de ser un poco más optimista, y no hagas montañas de pequeños guijarros.