Jornada eminentemente tranquila, de transición al ajetreo que te espera. Aprovecharás para llevar a cabo esas actividades personales, íntimas, o de tipo burocrático que en adelante no tendrás ocasión de solventar, también las compras.

Aunque lleves un tiempo instalado en la indolencia, sin la necesidad de tomar decisiones, habrá llegado la hora de decidirte rápidamente entre varios e interesantes proyectos, que no tienen que ver necesariamente con tu trabajo.

Atraviesas una etapa de soledad y aislamiento de la que no te apetecerá salir de momento. No te fuerces a hacer nada que no te apetezca, porque las consecuencias pueden llevarte a la inestabilidad. Disfruta de tu tranquilidad y de tu sofá.