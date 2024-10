ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

El afán por tener tu cuerpo a punto puede volverse en tu contra. No conviene exagerar. No hagas tonterías con la alimentación, todo debe guardar un equilibrio. Tal vez sea el momento de buscar actividades en las que disfrutes más como persona.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La semana continúa para ti muy movida en el ámbito laboral, sortearás con éxito los pequeños baches que te saldrán en el camino. Si llevas un tiempo con planes de conseguir un trabajo, este será el buen momento.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Hoy tenderás a compararte con personas de una situación social mejor que la tuya, compadeciéndote por no tener lo que ellas tienen. Evítalo y trata de ver el lado positivo de las cosas, siempre habrá algo que tú poseas más preciado que lo de los demás.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Se abre una etapa relevante en todo lo concerniente a asuntos de pareja, en la que seguramente te tomarás más en serio tus relaciones sentimentales. Buen momento para reformular algunos aspectos de tu vida personal o laboral que deberían cambiar si quieres reforzar lo primero.

LEO (23 julio - 22 agosto)

No te dejes atrapar por los deseos materiales. En el terreno profesional podrías saltar varios peldaños de un solo salto, sin pretenderlo pero anhelándolo. Buen momento para plantear situaciones complejas a tu pareja o a tu familia, sabrás explicar muy bien tu punto de vista.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Te encontrarás alguna que otra dificultad en el trabajo que te va a hacer pensar en tus capacidades. Necesitarás llegar a casa y que tu pareja te ponga un poco de bálsamo en tu autoestima para subirla.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

La seguridad en la vida de que haces gala no te impedirá sufrir algún imprevisto para el que debas solicitar ayuda y consejo. Y si no te has ocupado de sembrar la semilla de la solidaridad, puedes encontrarte en soledad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Se vislumbran para los Escorpio algunas complicaciones en sus asuntos personales, bien relacionadas con la economía del hogar o con la administración de la casa. La situación les llevará a pensar en ampliar sus expectativas de trabajo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

El nerviosismo y la agitación que conllevan tus responsabilidades laborales, pueden causarte algún percance en la salud. Debes cuidarte ahora que dispones de tiempo libre, y regular los hábitos alimenticios. Lee algo de medicina o terapias naturales.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Hoy es el día de la creatividad en tu signo. Puedes tentarla cogiendo un papel en blanco y desatando tu mente. No te cierres a las nuevas propuestas que te hagan y vive un poco más en la incertidumbre; tener todo tan planeado hace que te pierdas muchas sorpresas agradables.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

La jornada se presentará muy favorable para los contactos profesionales, las ideas fluirán con naturalidad y tendrás un buen semillero de posibilidades para aplicar y desarrollar en el futuro más inmediato.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Te han encargado una nueva responsabilidad en el trabajo que puede llegar a abrumarte. Ahora es el momento de demostrar que nadie es imprescindible y que puedes hacerte cargo de aspectos para los que no te veían preparado. Aprovecha la oportunidad.