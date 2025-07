Cáncer, tú lo das todo, amor, tiempo, paciencia, y hasta segundas y terceras oportunidades. Pero hoy el cielo te pide que dejes de justificar lo injustificable. Porque aunque las palabras suenan dulces, los actos no te están abrazando como mereces, ya que hay una diferencia enorme entre decir te amo y demostrarlo, y tú la estás empezando a notar.

No es fácil aceptarlo, lo sabemos. Porque cuando tú amas, lo haces con el alma entera. Pero no puedes seguir sosteniendo un vínculo que se tambalea mientras tú finges que todo está bien, es por eso que hoy los astros te abren los ojos, no para que sufras, sino para que despiertes. No te aferres a lo que no te da paz, ya que el amor real no deja dudas, ni nudos en el pecho.