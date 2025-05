Inicias un periodo de plenitud en el arriesgado campo de la seducción, con numerosas oportunidades para fiestas y viajes con amigos, aunque siempre echarás de menos la estabilidad de una pareja, si no te has decidido ya por ella.

Si en estos momentos estás buscando trabajo, no te lances a por la primera oportunidad que se te presente si no es absolutamente necesario; ten un poco más de paciencia, la ocasión que estabas esperando está a la vuelta de la esquina.

Necesitarás buscar momentos para relajarte, ya que la jornada será dura y el trabajo acumulado no te dará un respiro. En lo personal, puede aparecer alguien de tu pasado que te hará pensar seriamente en tu actual situación sentimental.

Es hora de que pegues un volantazo hacia el deporte y la vida sana, si no quieres llegar a las vacaciones con un aspecto nada aconsejable para usar un bañador. No es tan difícil si lo tomas con tiempo y no lo fías todo a las dietas milagro.