ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Algún dilema familiar te inquieta desde hace tiempo y hoy podría ser el día adecuado para investigarlo, porque vivirás un encuentro no previsto que te lo pondrá en bandeja. No dejes que el secreto se perpetúe y porque podría dar lugar a complicaciones innecesarias.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

No puedes pretender estar en todos los sitos a la vez y atender a todo el que te lo pide. Tienes muchos amigos y mucha familia que te necesita, pero el primero eres tú. Tu será contraproducente si no deja espacio para ti mismo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Tendrás una especial predisposición para involucrarte en desplazamientos de largo recorrido. Un viaje, en definitiva, puede convertirse en la válvula de escape que estabas buscando últimamente. Y, si es en compañía de amigos o tu pareja, mejor que mejor.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Simplemente no te propongas hacer nada interesante durante todo el día. No es la jornada de tu vida, así que si lo sabes ya desde primera hora de la mañana y no te pones nervioso por ello, mejor.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Los placeres de la buena mesa y la buena vida no siempre son compatibles; cuando te pasas comienzan a aparecer los problemas estomacales. Comer bien es uno de los mayores placeres, pero debes acompañarlo de unos sencillos consejos médicos, es el momento para que lo hagas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Cuidado con tus nervios. Si sigues tomándote las cosas con tanta pasión puede que no puedas disfrutar de todo lo que la vida te tiene preparado. Especialmente hoy mantén la calma y no desesperes ante los errores de los demás. Buen día para apostar por los números impares.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Ser obstinado está bien cuando la ocasión lo requiere, pero no te dejes llevar por las pasiones y actúa más reflexivamente. Quizá debas ser una persona cariñosa con los que te rodean, que siempre te piden muestras más explícitas de cariño.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No te empeñes en actualizarte en tus estudios en menos de un día. Para triunfar en este campo necesitas una regularidad que no encuentras en los últimos tiempos. Deberás decidir si merece la pena seguir o lanzarte al mercado laboral definitivamente.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Jornada en la que predominarán las reuniones sociales o de trabajo; te irá muy bien porque brillarás en todos los campos. Te mostrarás locuaz y cargado de ideas y proyectos que a todos agradarán. Elige el color azul.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Es hoy un día para la nostalgia. Te acodarás mucho de una persona que se ha ido hace poco y de la que todavía te cuesta desprenderte emocionalmente. Puede que sea una buena idea que hables sobre ella con alguien cercano a ambos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Deberías decidirte de una vez por todas ante tu baraja de posibilidades, aclarar tus intenciones y dar una respuesta a quien te espera. Los asuntos sentimentales pueden hacer mucho daño si no se saben medir los tiempos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Si alguien te pide dinero, tal vez debas hoy recapitular y echar cuentas sobre cuánto te debe o te deben, porque tu generosidad tal vez esté yendo demasiado lejos y estés pasando directamente al grupo de los primos.