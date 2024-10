ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Etapa delicada para las relaciones de pareja, momentos difíciles entre ustedes debido a malos entendidos y tensiones no resueltas anteriormente. Dejarás de sentirte útil y necesario en casa para hacerlo en el trabajo. En general el día será gris y tu moral puede terminar un poco baja.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Las preocupaciones arrecian en estos días a los nacidos bajo el signo de Tauro, pero tomadas en sentido positivo, porque el trabajo puede pedirles esfuerzos extraordinarios para mejorar o bien la salud alguna prueba que saldrá positiva.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Es el momento de realizar tus sueños, no pongas más excusas y a las primeras de cambio ponte a ello porque nunca sabrás si hay otras oportunidades en el futuro. Tienes que tener claro el poder aprovechar tus oportunidades.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Deberás tener cuidado con el agotamiento por exceso de responsabilidades, tus nervios podrían saltar. Intenta reducir tu jornada de trabajo, aunque no te resultará nada sencillo, dado las obligaciones que, con el tiempo, has ido contrayendo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

La lectura puede cansarte enormemente a pesar de que te da conocimiento. La vista puede resentirse de tanto esfuerzo y con ello llegará el dolor de cabeza. Trata de ocupar tu tiempo libre en actividades manuales que no requieran mucho detalle.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Día materialista y basado en el consumo. No podrás evitar gastar y gastar aunque con justificación. Te preocuparás por ello pero decidirás dejarte llevar y terminar a la par que el día. Novedades en el trabajo y algún cambio en la situación amorosa.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

No te atormentes. En ocasiones hay que tomar decisiones rápidas y no debes atormentarte por la posibilidad de haberte precipitado y no haber hecho lo correcto. A veces se valora más la resolución urgente de una crisis que sus efectos colaterales.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No tendrás apenas ganas de comer y decidirás poner una excusa para evitar preguntas. El estómago reflejará el estado de la mente y por ello debes pararte un momento para pensar en la verdadera causa de tu malestar.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tu vida afectiva pedirá un mayor grado de refinamiento y profundización en los sentimientos, un punto más de acercamiento a las personas que más quieres para conseguir la estabilidad que en fondo buscas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Te abrirás mucho a tus amigos, tal vez más de lo demasiado si no es un círculo restringido de confianza, pero ten cuidado porque alguna de tus intimidades puede acabar en boca de quien no deseas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Hoy es un día importante en lo que al trabajo se refiere. Puede ser el día indicado para tener una conversación con un superior o para mantener una entrevista con aspiraciones a conseguir un puesto nuevo. En el estudio también puede haber satisfacciones si hoy se realiza un examen.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Necesitas quemar energías. La vida sedentaria te está matando. Puede que el deporte sea tu válvula de escape para la tensión diaria que acumulas en el trabajo o los estudios. No temas cansarte, el relajo que sucede a la excitación física te hará pensar con mayor claridad.