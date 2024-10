ARIES (21 marzo - 20 abril)

Si notas que entras en una fase de humor cambiante e irritabilidad impropia de tu carácter, habrás de buscar en tu interior y reconocer que tienes algún problema, tal vez se trate de la indecisión que acompaña a las cuestiones trascendentes.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tras una racha de bastante trabajo, a partir de hoy te llegará un período de calma, que necesitas para no caer en el estrés. Si trabajas por cuenta propia, no te agobies pensando en lo que dejas de ganar, que lo primero es la salud.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Te vendría bien en esos momentos de duda e indefinición acercarte un poco más a tus compañeros de trabajo, sobre todo si eres de los más nuevos. No deben pensar que eres un bicho raro, sabes que tienes un punto divertido que puede dar mucho juego.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es posible que te encuentres en un momento de ofuscación relacionado con el trabajo que podría afectar sobre toda a tu relación pareja. No tardarás en airear tus dudas y con ello ponerte manos a la obra para buscar una solución.

LEO (23 julio-22 agosto)

Los idiomas y el conocimiento de otras culturas van a facilitarte hoy las relaciones con alguien que te interesa por algún motivo. Estudiarás a esa persona detenidamente mientas habla y caerás en la cuenta de que hay algo que te une a ella.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Has cargado las pilas durante el fin de semana y hoy te verás capaz de acometer cuanta tarea se te ponga por delante. La actividad será tu santo y seña, y te sobrará tiempo para dedicarte a la familia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tus finanzas pueden resentirse estos días. Desajustes en los gastos te traen de cabeza, pero tienes la suerte ten viaje previsto y eso hará que te vuelques en ajustar las cuentas, que tampoco será para tanto. Lo primero es lo primero.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Revelaciones ocultas para ti hasta este momento, aunque no para otros, provocarán en tu estado de ánimo deseos que puede ir desde las ganas de llorar a la venganza, pero tendrás que aparentar fortaleza y esperar tu momento, que llegará en breve.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Recibirás disculpas o explicaciones que esperabas de alguien a quien tienes en gran estima. Aunque te sentirás más calmado, no estaría de más que aclararas por completo la situación, sobre todo si crees tener razón.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Una rencilla personal del pasado pasa su factura ahora, pero el trabajo absorbe tu energía, y puede que acabes perdiendo momentáneamente a un buen amigo. Recapacita y dedícale aunque sea unos minutos del día porque hay cosas que merecen realmente la pena.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Pese a todas las turbulencias que se perciben a tu alrededor, es un buen momento para probar nuevas iniciativas en el terreno profesional. Es posible que encuentres un hueco en sectores que van mejor con tu preparación y si es necesario, tendrás que ponerte al día.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

No te involucres en una relación que no tienes nada clara; si hasta ahora te has guiado por tu intuición y te ha funcionado, no cambies de estrategia y escucha tu interior. Profesionalmente, inicias una escalada hacia lo más alto, y te apetece el reto.