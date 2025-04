Recibirás noticias de una persona con la que en un momento de tu vida compartiste muchas emociones. Estarás predispuesto a volver a saber de ella, pero te cuidarás de no implicarte demasiado en su vida.

Este fin de semana puedes haber encontrado a la persona que realmente puede ser tu media naranja; no te acobardes, deja a un lado la timidez y procura un acercamiento más cercano, en un terreno donde ganas muchos puntos.

Aunque tu estado de ánimo será bueno, tendrás que hacer un sobresfuerzo para ponerte al día en el trabajo. El acúmulo de tareas pendientes no te dará un respiro, y agradecerás la ocupación para mantener tu mente alejada de los problemas.

Si actualmente tienes pareja pero no hace mucho que comenzasteis la relación, cabe la posibilidad de que una tercera persona se dedique a censurar vuestro idilio por algún motivo. Por vuestro bien, no hagáis caso de rumores perversos, por muy molestos que sean.

Crees darte cuenta de que no puedes estar solo. Antes te gustaba la independencia y la intimidad personal. Ahora, después de haber tenido una pareja tanto tiempo ya no puedes volver a lo de antes. Esto hiere a tu ego, pero no tienes más remedio que tomarlo como es.