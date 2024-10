ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Plutón se va a hacer sentir con baja intensidad en lo que a la intimidad y el amor se refiere. La personalidad va a estar marcada por el pesimismo y la tristeza. Los ánimos te vendrán de Venus, que te dará alguna alegría en el terreno laboral.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Es un momento tan bueno como otro cualquiera para iniciar de una vez por todas esa dichosa dieta que se lleva resistiendo algún tiempo. Te encontrarás en la situación de mentalización necesaria para afrontarla con éxito.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Tienes la cabeza llena de ideas sobre tu futuro que conviene que expreses de alguna manera. Si no lo haces, te cansarás mucho dándoles vueltas para colocarlas una y otra vez.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

La semana se abre con oportunidades en el terreno laboral, pero tienes que tener claro que no puede confiar en gente que tienes muy cerca, porque intentarán jugártela en su beneficio, aunque sea en tono amistoso.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Te preocupan demasiadas cosas a la vez y quizá no sea para tanto. Conviene que te relajes y tomes la medida justa de tus agobios. Los achuchones económicos pasarán pronto y el estrés acumulado también.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

En el terreno profesional los astros te bendicen en un día como hoy. Entrarás a formar parte de un grupo de “elegidos”, aunque no sepas muy bien cuál va a ser tu función dentro del mismo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Necesitarás reforzar tu autoestima para progresar en tu relación de pareja, de forma que no te relaciones movido por la sensación de carencia, sino con el sentimiento de abundancia. En el camino irás dejando algunos lastres.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

El reencuentro con una persona querida te alegrará el día, por muy mal que te vaya en el trabajo o en los estudios, esperarás con ilusión el momento de encontrarte con aquel amigo y familiar con el que tienes tantas cosas que hablar.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Mira a tu alrededor, porque hoy te vas a dar cuenta de que alguien trata de decirte algo desde hace unos días y como no le has prestado mucha atención ha desistido. Puede que no se quiera acercar a ti para contártelo, pero está deseando que le preguntes.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Comprobarás que en el trabajo las actitudes de algunas personas cambian por completo en pocas horas. No debes darle mayor importancia, al fin y al cabo no son tus amigos, y si se trata de una competencia directa, tendrás todas las de ganar.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Notarás que te encuentras más solo que de costumbre y que no todo el mundo pone el mismo interés en tu vida. La culpa será realmente tuya, que tiendes a encerrarte en tu mundo, pero también entrará en juego un componente externo que no tiene que ver con tu actitud.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Tienes mucha capacidad de liderazgo, pero no te funciona igual de bien con todo el mundo; debes cuidar un poco más las relaciones personales, no subestimar a la gente por su apariencia o tu primera impresión y ofrecer más oportunidades a los demás.