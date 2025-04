Parece que no te importa nada lo que piensen los demás sobre la decisión que has tomado en cuanto a tu vida personal, pero la verdad es que te afectará un poco. Te verás forzado a compartir esa preocupación con la persona que tienes a tu lado.

Te ha surgido una buena oportunidad profesional, y tendrás que tomar decisiones algo precipitadas. No dejes que la falta de tiempo, nuble tus ambiciones. En el plano sentimental, trabajarás duro para tender puentes con la persona amada. Sigue luchando.

Tendrás que ver a tu alrededor cosas que, lo más probable, no te gustarán demasiado. Lo más que puedes hacer es tratar de aligerar posible situación con las palabras oportunas. Pero no más: si se te ocurra meterte donde no te llaman.