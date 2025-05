En lo profesional, te vendrá bien aplicar el sentido común de vez en cuando; alguien podría recordarte que no puedes pasar por alto tus responsabilidades. Conocerás a alguien a través de tu círculo social que te agradará mucho.

Estarás muy estresado y agobiado en el trabajo, tal vez porque te gusta hacer todo. Echa el freno si no quieres padecer algún problema y aprende a delegar en quienes alrededor.

Se presentan ante ti nuevas propuestas, ideas y gestiones que requerirán gran parte de tu atención. Por suerte, el resultado te permitirá mejorar, así que no seas perezoso, y acomete hoy lo que sabes que no puede esperar. Mañana será tarde para hacerlo.

Las complicaciones en el trabajo parecen entrar en el terreno de lo personal, y no deberías permitir ni participar de ese juego, porque tendrías que dar algunas explicaciones que no interesan a nadie, solo a tus íntimos.

Los papeleos en los que tenga que ver la familia pueden complicarse hoy más de lo debido, y las diluciones aflorarán en los temas que no habías previsto. Es mejor que convoques una reunión para un día más relajado.

El entusiasmo perdido de los primeros tiempos de un noviazgo, si este es tu caso, podrás recuperarlo gracias a un viaje de placer, de esos en los que el teléfono está completamente de más. Si así ya no funciona, puede ser el momento de replantearse todo.

Mucho cuidado con abarcar más de lo que eres humanamente capaz. Aunque creas que dominas la situación, pregúntate si no te estarás equivocando; no se puede estar al mismo tiempo en misa y repicando, administra bien tus tareas y tus intereses.

Estás muy cerrado mentalmente y tus ideas no fluyen con la claridad necesaria; sobre todo a nivel personal, tus sentimientos están bajo llave. Trata de poner remedio porque la persona amada puede cansarse de no entenderte.

Si has estado algunos días alejado de tu ámbito profesional, te encontrarás con sorpresas a tu vuelta. No tienen por qué resultar negativas, pero en cualquier caso tendrás que trabajar con personas que no son de tu entera simpatía.