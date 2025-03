No te agobies por los problemas sentimentales, sabes que el fondo prevalecen los buenos sentimientos, mejorarán si le das tiempo al tiempo; no desatiendas por su causa las obligaciones diarias.

Ya sabes, un poco de diplomacia y cordialidad, y así no tendrás que preguntarte por qué los demás se lo piensan dos veces antes de dirigirte la palabra. Está muy bien ser sincero y no andarse con rodeos, pero a veces te pasas de expeditivo.

Tu espíritu libre y deseos de independencia te pueden ocasionar problemas a la hora de iniciar una relación sentimental. Si no estás seguro de estar a la altura, procura no hacer daño y seguir tu camino. No vale la pena empezar algo para lo que no estás preparado.