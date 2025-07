El universo te lanza una alerta clara y sin rodeos, y es que podrías estar al lado de la persona equivocada. Y no, no es una exageración cósmica. Como si fueras parte de un episodio de Mentiras, la serie protagonizada por Belinda y Luis Gerardo Méndez, tu vida amorosa parece escrita por un guionista de telenovelas. Hay gestos que no se sienten auténticos, palabras que suenan ensayadas, y silencios que dicen más que cualquier promesa.

Piscis, tú lo sabes, tu intuición no se equivoca, pero a veces prefieres soñar con lo que podría ser, en lugar de aceptar lo que ya es. Hoy los astros te piden que abras los ojos, y que seas honesto contigo mismo.