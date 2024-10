ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Las personas más mayores de la familia reclamarán tu atención para asuntos de tipo burocrático, que no te costará nada resolver, pero resultarán de gran alivio para ellos. Recuerda que sus consejos pueden serte muy útiles.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tus intereses estarán centrados en el hogar y en encontrar tu punto de armonía emocional ante ciertos hechos que han perturbado tu tranquilidad durante el fin de semana pasado. Tendrás que dar un pensamiento a algunas cosas que te parecían inamovibles.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Surgirán conflictos familiares o debates tensos con algún miembro de la familia. Recibirás con ilusión noticias que esperabas y que pueden cambiar el curso de tus intereses más inmediatos. Piensa en las mejoras que puedes hacer en tus relaciones personales.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Últimamente has descuidado a tus seres queridos por estar abducido por algunos problemas de trabajo. Debes superar estos conflictos y dedicarle a cada cosa su tiempo. Tu equilibrio emocional está en juego, y sería peligroso perderlo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Eres muy amable con alguien de tu alrededor, y puedes crear expectativas que imprevisibles en el terreno sentimental. Deberás poner coto a las aspiraciones de alguna persona cercana, porque tu no quieres ir más allá de la amistad y puede que te ponga en un compromiso.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Podrías percibir que las relaciones de confianza con las personas más cercanas comienzan a resquebrajarse. Será tu tarea de esta misma jornada hacer lo posible para recomponerlas, de lo contrario te sumirás en la tristeza.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Es una jornada propicia para dedicarla a tu pareja, aprovecha para proponer eso que tanto deseas hacer pero que crees que no le va a gustar. Ya no estás tan absorbido por el trabajo y seguro que tienes tiempo para pensar en ello.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Te encontrarás con fuerza y energía suficiente para llevar a cabo todos los planes que tenías en mente. Tendrás que pararte a pensar en una solución a un problema que se te planteará en breve, pero eso no te hará perder mucho tiempo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Necesitas asegurar algunas cosas en tu vida, y posiblemente no se trate simplemente de una frase hecha, sino que realmente tienes que gastar un dinero en proteger determinados bienes de los imprevistos y cubrir al menos su valor.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

No dejes todo para el último momento. Piensa en un reto cercano que tienes en el trabajo o en los estudios y prepáralo con tiempo suficiente, de esta forma aplacarás los nervios y evitarás que te jueguen una mala pasada.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Es el momento de ponerte manos a la obra. Tienes muchos proyectos en la cabeza, que no desarrollas por miedo a no acertar. Eres un persona cautelosa y siempre prefieres no arriesgar todo lo que ya has conseguido, poro tal vez haya llegado el momento de decidirse.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Vas a sentirte muy agobiado con un regalo que no esperabas y que no sabes cómo tomarte. Simplificar las cosas no es lo tuyo, pero intenta aceptarlo con naturalidad, y no le des importancia a algo que no la tiene.