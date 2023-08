Un día muy movido, en el que, no obstante, va a ser difícil que hagas algo provechoso, sobre todo si estás de vacaciones, pero ese es el asunto: diversión a tope y pocas responsabilidades.

En lo profesional, las opciones se abren a terrenos de gran mejora gracias a que tu signo está favorecido por el influjo de Mercurio. No sufras por tu economía ya que tienes la suerte de frente.

No tienes necesidad de conformarte ni de adaptarte a los demás. Al contrario, marcarás la pauta a seguir y los otros acatarán tus designios. Mantén con firmeza tus criterios y no te dejes influenciar por el resto. Tienes la razón y acabarás demostrándolo.

La costumbre de tener a alguien cerca va a dificultar tu soledad en estos días. Tendrás facilidades para entretenerte y para no caer en la pereza, pero, aún así, sentirás su falta. Por un día agradecerás el trabajo y la cantidad de ocupaciones que diariamente te fastidian.

Aunque no tengas muchas ganas de aventuras, te saldrán muchas oportunidades en estos días, por lo que disfrutarás de excitantes jornadas si no tienes pareja, claro. Si este no es tu caso, todo se complicará si cedes a la tentación.