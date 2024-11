Los ánimos están bastante revueltos en tu entorno habitual, tendrás que nadar y guardar la ropa para no inmiscuirte, sobre todo, en cuestiones que no te afectan de ninguna forma, por mucha que aprecies a algunas personas.

No tendrás motivos para pensar en solicitar alguna cita médica urgente, pero podrías decidirte finalmente por aclarar esos pequeños estados de malestar que sufres últimamente. Cuanto antes lo descartes, mejor para tu salud psíquica.

No permitas que otros te marquen la agenda o descubrirás que haces cosas que no te gustan o, lo que es peor, que se aprovechan de tu buena fe. Es hora de que saques algo del carácter que llevas dentro y que no aflora por timidez.