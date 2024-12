Puedes verte involucrado en situaciones muy sorprendentes, que te hagan pensar que un cambio de gran envergadura está a punto de producirse en tu vida. No seas ingenuo, las cosas no cambian de la noche a la mañana.

Tendrás que actuar con inteligencia para asimilar los comentarios que giran a tu alrededor y que no te interesa dejar pasar. Tómate las cosas con la cantidad justa de humor y de seriedad. Aunque la situación es complicada, sabrás estar a la altura de las circunstancias.

Estás inmerso en un estado de agitación permanente debido a los problemas que te rodean; intenta mantener la calma y empieza a resolver lo que esté en tu mano. El tiempo se encargará de poner las cosas en su sitio y solucionar lo que ahora no puedas.

No tienes el día a tu favor, más que nada porque te vas a levantar muy cansado y te vas a sentir defraudado con algo que te van a dar a conocer a lo largo de la mañana. Sin embargo, las desgracias nunca vienen solas, y es que parece que alguien a tu alrededor te quiere ver enfadado.

Llevas demasiado tiempo volcado en el trabajo y empiezas a acusar el esfuerzo físico y mental, todo ello acompañado de una melancolía que no eres capaz de controlar. Intenta aparcar tu sentido de la responsabilidad, y disfruta de algún día de ocio y descanso.

Después de preparar un día o una noche con tanto esmero resulta que hoy no es el día apropiado, lo han decidido los astros y no habrá nada que hacer. Una discusión, un malentendido, una casualidad, cualquier cosa puede estropearlo, y ten por seguro que lo hará.

Replantéate tu forma de afrontar el trabajo: dedicas demasiado tiempo y energías a ello, y quizá estés descuidando otras facetas de tu vida. Relájate un poco y huye de los agobios. Si no tienes empleo no desesperes: pronto tendrás buenas noticias.

No te cierres en banda ante las novedades. No todas tienen por qué ser negativas: permite que el aire fresco ventile las estancias de tu vida. Nuevas personas, situaciones y experiencias te están esperando. No les cierres la puerta, merecerá la pena.