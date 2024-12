Siguen las preocupaciones monetarias. No encuentras una solución al problema que se te plantea. Pídele consejo a ese amigo que siempre sabe lo que hacer en estos casos. Llegarás a tomar una decisión de la que no te arrepentirás.

Pasarás momentos agradables en tu trabajo gracias a la llegada de una persona nueva. Complicaciones con un ser querido por causa de palabras un poco desafortunadas. En la salud, pon un poco más de cuidado en lo que comes o bebes y no tendrás que preocuparte.

Controversia y contradicción. Hoy no vas a entender nada de nada. Todo parecerá ponerse en tu contra, no a propósito sino por casualidad. Muchos detalles de tu pareja te van a hacer reflexionar, pero no trates temas peliagudos con ella hoy, no es un buen día.