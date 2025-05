Los cambios climatológicos no deberían incrementar tu tendencia hacia una alimentación desordenada. La fruta, la verdura y en general las comidas no grasientas son fundamentales para tomar fuerzas y dar el empujón hacia las vacaciones.

Necesitas tomar decisiones sobre tu salud o tu imagen, y hoy será un buen día para ello, porque conocerás detalles e informaciones que completarán tus nociones sobre los temas que te interesan. No le des más vueltas.

Las cuestiones del trabajo serán agridulces para ti durante estos días, con logros importantes y también despistes notables, que te pueden ocasionar algún problema. No te duermas en los triunfos y céntrate en tus tareas.

En ocasiones te muestras demasiado influenciable. Deberás hacer lo que te dicta tu buen juicio para solucionar tus problemas, sin atender a las opiniones de personas que en realidad no los conocen demasiado. De la familia sí vendrán buenos consejos.

Necesitarás salir de compras en estos momentos, pero no para gastar mucho dinero, sino para ponerte al día de las nuevas tendencias que llegan; necesitas aire fresco en tu estilo y en tu vestuario, y ahora es el momento de tomarlo.

Las mejoras de sueldo prometidas en el trabajo no terminan de llegar, y tendrás que reclamarlas de nuevo. Aunque es una situación conocida, mostrarás inseguridad. Trata de calmar tu impaciencia y todo se resolverá positivamente.

Tendrás tiempo para pensar en tus nuevos proyectos personales y profesionales. Verás que es un momento ideal para crecer en el aspecto personal, no tanto en el del trabajo o los negocios, que deben quedar como están.

Amarás aún más tu independencia, sobre todo ante quien crees que tienes menos capacidades que tú. Tendrás que hacer un esfuerzo por reconocer la autoridad que da un puesto, aunque creas que el que lo posee no lo merece. Una fiesta aligerará tu mente.

Algunos amigos te han dado la espalda y sientes dolor y angustia, sin saber cómo subsanar el daño que has provocado. Trágate el orgullo, aunque no sea fácil, y reúnete con ellos para disculparte. No te queda otra.