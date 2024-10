ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Una vuelta atrás en los recuerdos te hace pensar en tu infancia y en lo mucho que la echas de menos. Tratarás de recuperar el contacto con tus hermanos y de organizar una reunión familiar para el fin de semana. Fragilidad a la hora de levantarte

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Hoy puedes notar un bajón en tu energía vital. No se trata de un problema médico, te encontrarás algo cansado e incapaz de encauzar ningún asunto de relevancia. No te preocupes demasiado, hay días malos, pero pasan.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Tu salud está pidiendo a gritos una puesta a punto, es el momento de iniciar una vida repleta de actividades saludables, comida sana y suficiente descanso. Fácil de iniciar, pero complicado de mantener en el tiempo. Al menos has de intentarlo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Un pequeño arreglo o un proyecto que tenías pendiente te facilitará las cosas para tener un buen humor en el día de hoy. En lo profesional, alguien cercano te complicará la vida y tendrás que recurrir a algún jefe para aclarar la situación.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Tu predisposición y buenas artes con las amistades te harán ser el mejor candidato en un conflicto en el que tendrás que mediar. Tus relaciones familiares y de pareja no están pasando sus mejores horas; pon más de tu parte.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Aunque creas que comes poco, tu problema pueden ser las bebidas. Si quieres mantenerte en forma, lee detenidamente todos los componentes de las latas de zumos y refrescos que consumes. Descubrirás que no es oro todo lo que reluce, por no hablar del alcohol.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Vas a tener la ayuda desinteresada de alguien a quien admiras en el terreno profesional. Te quedarás enganchado a su forma de trabajar y a su filosofía de vida. Aumentarán tus ganas de profundizar en el conocimiento de la materia en cuestión para aproximarte al que se ha convertido en un ídolo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Ya se sabe que unir familia y negocios no suele dar resultados. Hoy puedes encontrarte ante la disyuntiva de elegir entre uno y otro. Vas a pasar malos momentos con el tema, pero un buen amigo te hará ver la solución al problema.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Es posible que estés sufriendo más estrés del que acostumbras, sobre todo si tus cambios de actitud llegan a desconcertar a quienes te rodean, pues pasas de mostrarte brusco e independiente a estar pidiendo la colaboración.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

La suerte te va a ayudar a ascender en el trabajo. Tienes buena fama porque tú te la has creado, pero además habrá circunstancias favorables que son ajenas a tu control y con las que vas a subir como la espuma. Buen momento para los cambios en la vida personal.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

La exigencia que tienes contigo mismo la transmites normalmente a las personas que te rodean, pero hoy te vas a pasar. Vas a tener más de un conflicto con tu familia por este tema, que no pareces entender.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Las mentiras y las dudas sobre lo que otros te cuentan invadirán tu mente. Tendrás un día difícil en el trabajo y tendrás que darlo todo para sacarlo adelante. Las faenas del hogar terminarán de rematar tu día. Mal momento para poner en marcha nuevos planes.