ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Podrás lograr tus objetivos siempre que te apoyes en tu fuerza de voluntad. Persevera: si lo haces, al final lo lograrás. En el apartado sentimental, es posible que haya una cuestión pendiente que tu pareja no te ha comentado, por miedo a tu reacción.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Posibilidad de un cambio laboral que aún no percibes si será positivo o no. Deja que las cosas sigan su rumbo, sin forzar situaciones, para que cada pieza termine encajando sola en su sitio correcto.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Buen momento en lo profesional; trata de no caer en la arrogancia e imponer tu voluntad. En el ámbito sentimental, tus ansias de libertad pueden llegar a confundir tus emociones. No te dejes llevar por impulsos que no puedes controlar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Los planes de trabajo para los próximos días se van a ver truncados por la incompetencia de determinadas personas. Serás intransigente con ellas, criticando su falta de profesionalidad abiertamente. Una actitud poco medida de la que podrías arrepentirte.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Evita por todos los medios los enfrentamientos verbales con su pareja o la familia e intente razonar fríamente porque de lo contrario tu salud puede resentirse y complicarte la vida sin necesidad.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Físicamente, no tendrás mucha fuerza y te sentirás más débil que en jornadas anteriores. Puede ser un buen momento para dejarse ayudar y mimar, si es que tu organismo no está ya pidiendo a gritos unas vacaciones. Si es así, procura que sean tranquilas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

No te estreses: cuida tu sistema nervioso, relájate y trata de no agobiarte demasiado con el trabajo. Buen momento para hacer planes de futuro, pero no para tratar de ponerlos en marcha. Espera un poco: cada cosa a su tiempo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Te enfrentas con energías renovadas al final de la semana, dispuesto que no dejar ningún cabo suelto en tus tareas más apremiantes. El dinero puede ser un estimulante para eso, pero te dejará más satisfacción la idea de haber cumplido con tu deber.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Recibirás interesantes propuestas de trabajo, que además de fuertes rivalidades en tu entorno, pueden ocasionarte sobrecarga física que tu organismo tal vez no esté dispuesto a soportar. Si no puedes permitírtelo, lo mejor sería rechazarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Las decisiones relacionadas con el dinero o los negocios deben ser serias, nunca tomadas a la ligera de unas copas de más en un día de relajo. De forma que si te proponen hoy alguna cosa así, piénsalo bien.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Algún asunto que escapa a tu control perturba tu tranquilidad. Despreocúpate, poco o nada puedes hacer tú para solucionarlos. Deberías mirar hacia delante y disfrutar del fin de semana, más adelante verás que tu aprensión no tenía mucho sentido.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

No seas fatalista y piensa que aunque ahora no lo veas demasiado claro, todo va a cambiar dentro de poco. Concédete algún capricho del que tengas ganas para resarcirte de estos momentos menos buenos.