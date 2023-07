Estarás especialmente dedicado a tu trabajo con empeño, fuerza de voluntad y sobre todo mucha inteligencia. Ocuparás el papel de cabeza de familia cuando no te corresponde y ello provocará el rechazo de los que dejas por debajo de ti.

Mala jornada para todo lo relacionado con la burocracia, no verás el momento de desprenderte de ese montón de papeles que rondan por tu mesa y donde siempre falta alguna cosa. Tal vez deberías dejar algo en manos de un gestor.

Esta temporada te proporcionará las condiciones necesarias para iniciar un proceso de renovación interior que acabe por influir positivamente en los aspectos de tu vida que menos te gustan. No lo dejes para más adelante.

De pronto te han surgido dudas de tus sentimientos hacia la persona con la que compartes tu vida. Has encontrado a otra persona que racionalmente crees que encaja más en tu vida, pero te asusta precipitarte.

Tenderás a satisfacer los deseos de tus familiares más cercanos con tal de que no se lleven un disgusto. Te sentirás más tranquilo si complaces a los que te rodean que si creas conflicto entre ellos.

El malestar físico general, acompañado de dolor de cabeza, te fastidiará buena parte del día. Si has descansado bien y no tienes motivos aparentes para estas molestias, seguramente tendrás que pensar que tu subconsciente te envía señales para no hacer determinada cosa.