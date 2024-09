ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Puedes encontrarte con alguien del pasado cuya influencia creías que ya no te afectaba, pero descubrirás que el tipo de relación que tenían ha variado mucho debido al tiempo transcurrido. No te dejes llevar demasiado por tus impulsos, piensa las cosas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Te mostrarás constante y tenaz. No decaerás en el intento de conseguir conquistar a una persona difícil, que no tiene intención de parecer una presa sencilla. Utilizarás tu sensibilidad para descubrir sus debilidades y acertarás con ello.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Necesitas una escapada, romper con la monotonía laboral y familiar. No creas que te pondrán malas caras cuando hagas la propuesta, todos te entienden. A tu vuelta comprobarás que ha servido para suavizar las cosas y toro irá sobre ruedas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Recuperarás tu ilusión y te arreglarás con tus mejores prendas. El resultado será evidente y notorio. No por ello conseguirás nada que no habrías conseguido de otra manera. Lograrás recuperar tu peso en unos días; tras ello, no dejes de hacer ejercicio para mantenerlo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Viajes inmediatos y agradables se presentarán para los nacidos bajo este signo. Pese a la inversión más o menos onerosa que deban hacer, será muy bien empleada, pues no habrá más oportunidades.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Buenas perspectivas laborales. Verás los frutos de tu entrega al trabajo y tus horas extra. Recibirás noticias muy positivas con respecto a un cambio o ascenso que esperas desde hace tiempo. Tu espalda no puede esperar más la ayuda de un fisioterapeuta.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Los problemas gástricos estarán toda la jornada amenazando con romper esa armonía de la que gozas en este momento. Intenta poner remedio a esta complicación, y pasarás un día de lo más fructífero. Tus relaciones familiares pasan por un gran momento.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Entras en una fase astral que te permite arriesgarte en todo lo que quieras. Con un poco de raciocinio que imprimas a tus actos, no tendrás que arrepentirte de nada de lo que hagas estos días. La única pega es vigilar tus gastos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Es hora de ir aparcando tu costumbre de no afrontar las vicisitudes de la vida. Tienes capacidad de sobra para solucionar los problemas que se te pueden avecinar y no verlo todo como una amenaza. Tu gran inteligencia no se debe poner en evidencia por tu cobardía.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Necesitarás tener más constancia en estos momentos, porque tus ideas y proyectos son buenos, pero tienden a quedarse en el aire o a desvanecerse por falta de solidez. Busca el apoyo de sus socios o amigos cuanto antes.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Ha llegado el momento de que le digas a tu jefe todo lo que te impide trabajar a pleno rendimiento. Será una situación tensa en un principio, pero a largo plazo te va a beneficiar haber dado este paso.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Parece que tu vida empieza a tomar el sentido y la forma que querías darle. Aunque cuesta mucho, luchar por lo que uno quiere, es el principal motivo de nuestra existencia. Aprovecha este remanso de paz que disfrutas y aleja las tormentas interiores de los últimos días.