Hay ex que se van, otros ex que se van cantando, si tu ex es Sagitario, prepárate, ya que estos espíritus libres pueden desaparecer sin aviso, pero su recuerdo te sigue como un coro pegajoso.

Son apasionados, intensos, pero también inestables, ya que te aman con fuerza, pero cuando sienten que pierden su libertad, se esfuman.

¿Un ejemplo perfecto? Alejandro Sanz, digno sagitariano de corazón, con letras que parecen escritas para cada relación que no terminó de cerrarse. Si alguna vez tuviste un Sagitario en tu vida, sabes que el adiós nunca es definitivo, y que a veces ni necesario.