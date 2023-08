Vigila en esta jornada las amistades peligrosas. Hay una persona del sexo contrario que está empeñado en ser tu amigo, pero en realidad no te conoce de nada, por lo que llegarás a sospechar que solo tiene intenciones de ligar contigo.

Las nubes grises que están a tu alrededor no podrán con el sentido del humor y la vitalidad con la que hoy amanecerás. Serás el rey de la fiesta en tu ámbito diario, pero recuerda los compromisos que tienes pendiente con tus amigos y familiares.

Tu éxito en la vida social puede tener una contrapartida negativa. Plantéate el salir un poco menos y cuidar más de tu familia. Te va todo bien, pero te arriesgas a estropearlo si no te centras en lo que es realmente importante para ti.

Una persona cercana se sincerará contigo, para contarte una intimidad que también afecta a su pareja. Te sentirás incómodo, pero a la vez sentirás cierta envidia, porque es una de tus fantasías. Sé racional a la hora de aconsejarle y no utilices la información egoístamente.

Tu situación personal puede cambiar radicalmente y esto conllevará una serie de responsabilidades que hasta el momento no tenías. Prepárate a contraer un compromiso importante económicamente, en el que sin duda tendrás ayuda de tu familia y amigos.

No permitas que los sentimientos se inmiscuyan en tu trabajo, donde ya estás suficientemente considerado. Las afinidades deben quedar fuera, porque de lo contrario acabarás realizando tareas que no te corresponden y no te serán recompensadas.