Regresa alguien a tu vida de cuya influencia creías que estabas a salvo, pero descubrirás que el tipo de relación que tenían ha variado mucho debido al tiempo transcurrido y te puede afectar de otra forma. No te dejes llevar demasiado por tus impulsos.

No te agobies por el dinero, que no sobra pero tampoco falta, y en ocasiones condiciona demasiado tu estado de ánimo. Posiblemente sea la excusa que buscas para no bucear en las verdaderas causas de tu insatisfacción.