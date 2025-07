El amor verdadero no se esconde ni se complica, ya que quien de verdad te quiere, lo demuestra sin rodeos, como Noah escribiendo cartas cada día, como Allie volviendo al lugar donde su alma sí era entendida.

Capricornio, no te acostumbres a las dudas ni a las medias promesas. Esta semana, si alguien te hace sentir incertidumbre, entonces ya tienes tu respuesta. El amor que mereces no juega a esconderse. Y tú ya no estás para juegos.