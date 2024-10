ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Necesitas una escapada, romper con la monotonía laboral y familiar. No creas que te pondrán malas caras cuando hagas la propuesta, todos te entienden. A tu vuelta comprobarás que ha servido para suavizar las cosas y toro irá sobre ruedas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tu vocación de ayudar a los demás te proporcionará las situaciones más agradables; condúcete por la vida con esta virtud por delante, y todo te saldrá rodado. Tu economía pasa por un momento excepcional; adminístrate lo mejor que puedas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Un problema familiar te complicará la jornada y posiblemente alguna más. De ti depende, porque si te decides a afrontarlo puedes solucionarlo en unas cuantas horas. Aplaza tus planes y piensa que tu también pides ayuda a los más cercanos cuando la necesitas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Este día parece que la diosa Fortuna no va a favorecer a ningún signo. Tu tampoco estás de suerte y puede que al revés, que te persiga el infortunio. Caerás en los mismos errores una y otra vez y será cuestión de suerte; perderás oportunidades y será también cuestión de suerte.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Tu intranquilidad aumentará a lo largo del día pero es normal cuando se recorren caminos que no se conocen. Has emprendido un camino que no tiene vuelta atrás y lo harás muy bien, lo único que necesitas es algo más de confianza en ti mismo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Buscarás hoy la soledad, dentro de lo posible, porque tal vez debas tomar decisiones muy meditadas sobre cuestiones personales o profesionales. Si no ves claros los resultados, consulta con algún amigo, pero ten ya formada tu propia opinión.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Día de dispersión. Ya se va acercando el fin de semana y tienes la mente en otro lado. Te costará concentrarte en el trabajo, pero no en los planes que tienes preparados para mañana y pasado. Céntrate y piensa que el deber es la antesala del placer.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No contraigas deudas que puedan desequilibrar tu presupuesto mensual a estas alturas. Evita los gastos excesivos, sobre todo en invitaciones, comidas y eventos a los que no tienes por qué asistir. Tómate las bromas de los que te rodean con sentido del humor y no les des más importancia de la que tienen.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Buen día para el amor y las relaciones afectivas con todos los miembros de tu familia. Podrías tomar una decisión importante a este respecto, como casarte, tener un hijo o establecer una relación de compromiso con alguien.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Mantendrás las posibilidades de un cambio de trabajo sin involucrarte en la toma de una decisión determinada por lo menos en el día de hoy. En el terreno físico, te encuentras fuerte y dispuesto a hacer ejercicio para mejorar tu estado general. Déjate llevar por el amor.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Estás llegando al borde de la hipocondría, lo malo es que puedes empezar a agobiar con tus quejas a quienes tienes alrededor, familia y amigos. Acude al médico y quédate tranquilo contigo mismo. Verás cómo mejoran tus relaciones sociales.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Posibilidad de encontrar buenas oportunidades en el amor. Aires nuevos llegan a tu vida en este sentido, ofreciéndote perspectivas distintas de una relación amorosa. Obtendrás buenos resultados en cualquier tipo de prueba que realices, tanto si conlleva una calificación como si no.