Te apetecerá cierto riesgo, pero no te lances a proyectos nuevos sin pensarlo bien, es mejor que le des un poco de vueltas a esa idea que llevas manejando estos meses, sólo hace falta concretarla.

Tienes que aprender a interpretar las críticas de la gente de una manera constructiva para ti . No dejes que los comentarios de los demás interfieran en tu vida de pareja y trata de tomar las decisiones por ti mismo.

Día tranquilo y armonioso en lo afectivo. No tanto en lo laboral: pueden asaltarte pequeñas preocupaciones, pero no lograrán enturbiar el buen momento que te producen tus sentimientos más íntimos.

Sentirás unas ganas enormes de hablar con la gente y de relacionarte con aquellos a los que normalmente no ves demasiado. Hoy es un día que debes dedicar a hacer llamadas de teléfono a familiares y amigos desaparecidos.

Tú no lo sabes, pero hay una persona muy interesada en ti. Si en estos momentos no tienes pareja, quizás haya llegado el momento de que te abras a nuevas experiencias sentimentales. Será una buena forma de olvidar las decepciones que has tenido últimamente.