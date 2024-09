ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Es hoy un día para la nostalgia. Te acordarás mucho de una persona que se ha ido hace poco y de la que todavía te cuesta desprenderte emocionalmente. Puede que sea una buena idea que hables sobre ella con alguien cercano a ambos.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tendrás que atarte bien el cinturón si quieres hacer esas reformas que tanta falta hacen en tu casa. No te desanimes y quítate sólo los caprichos superfluos, verás cómo ahorras más de los que esperabas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

El mundo laboral centrará hoy toda tu atención, sentirás el impulso de tomar la iniciativa, con la valentía que da la confianza en ti mismo, pero procura contar con todos los apoyos imprescindibles a tu alrededor, de lo contrario podrías fracasar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Hoy debes de tener paciencia contigo mismo, y tomarte menos en serio tus errores. No es un día para ir con prisas y menos para tomar decisiones alocadas, ya que te encontrarás con algunos obstáculos que te van a entorpecer el desarrollo del día.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Alerta laboral. Una persona de reciente incorporación puede plantar cara a esas iniciativas tuyas que suelen ser bien recibidas. No te enfurezcas y utiliza la mano izquierda para luchar contra su influencia. Lo normal es que gane tu prudencia frente al ímpetu alocado del otro.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

No te encontrarás fuerte al cien por cien. El dolor intenso de alguna parte de tu cuerpo, probablemente en la cabeza, va a impedir que realices tus obligaciones o tareas diarias con normalidad. Una mala noticia puede sorprenderte cuando llegues a casa.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Las realidades más evidentes se transformarán en fantasía una vez que cierras los ojos. Tu imaginación volará muy lejos y te hará escribir historias de ensueño. Experimentarás una sensación de tristeza una vez que despiertes que durará hasta que puedas volver a vivir esa aventura.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tu filosofía de vida puede transformarse a la vista de ciertos acontecimientos que te harán cambiar de opinión en algunos temas delicados, aunque tus principios no cambiarán tan fácilmente. En el amor estás sufriendo algunas alteraciones por la impaciencia de tu pareja.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tu imaginación va a hacer que hoy te muestres original y divertido, tanto en tu imagen como en tu comportamiento. Estarás muy influenciado por tu pareja, que no deja de mandarte mensajes de aviso sobre su relación. Buen momento para atenderlos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Procura no inmiscuirte en la toma de decisiones en el trabajo, sobre todo cuando no son de tu total responsabilidad. Es un buen momento para replantearte hasta qué punto estás dispuesto a implicarte en proyectos de los que no obtendrás frutos personales.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Los cambios en el terreno profesional pueden afectar a otros aspectos de tu vida. La economía será, evidentemente la que más se beneficie de ello, pero también tu situación personal quedará marcada por la situación. Mal día para tratar de ganar algo de dinero, no conviene que seas avaricioso.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Siéntete más libre y comete alguna pequeña locura. Tu afán por ser siempre perfecto no te deja margen para errores, te hace pasarlo mal en el trabajo y agobia a tu pareja. Deja margen a la improvisación, a la aventura y te divertirás más.