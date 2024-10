ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Este día parece que la diosa Fortuna no va a favorecer a ningún signo. Tu tampoco estás de suerte y puede que al revés, que te persiga el infortunio. Caerás en los mismos errores una y otra vez y será cuestión de suerte; perderás oportunidades y será también cuestión de suerte.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Aunque tus superiores no valoren tu trabajo como crees que deberían hacerlo, no hay por qué desesperarse. Ten confianza en ti mismo y no decaigas en tu actividad. Deja de pensar en el trabajo e ilusiónate con tantas cosas agradables que te rodean.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Cambios en las relaciones sentimentales o de familia; deberás tener la mejor disposición y estar abierto a posibles negociaciones. Puede que las cosas pudieran llegar a funcionar si se presentaran alternativas con las que no contabas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Jornada muy favorable para tomar iniciativas en el trabajo. Te sentirás muy creativo y con buenas ideas, que desearás compartir con tus compañeros y amigos. Tus superiores están muy pendientes de ti, y hoy puedes demostrar que aportas mucho entusiasmo y seriedad.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Tus proyectos profesionales prosperarán adecuadamente y buscarás nuevos retos que te satisfagan aun más. Aunque muchas veces antepones lo laboral a lo personal, debes dosificar mejor el tiempo que dedicas a ambos campos de tu vida.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Te darás cuenta de que hay algo en tu pareja que no funciona como tú creías que funcionaba, pero en seguida vais a ponerle remedio con en diálogo. Serán buenos momentos para planificar unas vacaciones o un viaje.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Una reunión de trabajo con tu jefe va a dar los frutos esperados. No te encontrarás con las reacciones esperadas por parte de tus compañeros y eso te hará sentir solo y olvidado. Recibirás una sorpresa agradable a la hora de encontrarte con tu familia.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tus ansias de comunicación constante con familiares y amigos, provocará que en tus horas libres acudan a ti sin previo aviso. Mide bien tus reacciones porque el exceso de confianza puede llegar a confundirles.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Es probable que los problemas de comunicación con tu pareja o con la familiar más directa se estén incrementando por la influencia negativa de terceras personas. Hoy será el día adecuado para buscar la charla solitaria con la persona que te interesa.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Si tienes tu propio negocio, comenzarás a respirar, porque tendrás unos incrementos de beneficios modestos pero constantes. El buen trabajo y la dedicación suelen dar sus frutos, y tú no tienes por qué ser una excepción a esta regla.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Comienza para ti una nueva era en lo referente a la renovación de tu personalidad o cambios en tus distintos puntos de vista. Te sentirás muy inclinado a afrontar situaciones que hasta hace muy poco pensabas que no eran de tu incumbencia.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Vigila tus sueños. Te puedes a levantar muy cansado, como si no hubieras dormido nada, y es que has tenido un sueño muy agitado que tiene que ver con tus problemas actuales. Trata de acordarte porque tiene mucha importancia para el resto del día.