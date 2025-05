El cambio de mes favorece especialmente a tu signo es el más afortunado hoy del espectro astral. Sólo debes tener en cuenta que este liderazgo no es eterno y que debes aprovechar al máximo, sin volverte loco y perjudicar tus intereses a medio plazo.

Tenderás a agobiarte cuando las circunstancias familiares cambien y tengas que echar una mano. Siempre que hay un cambio en tu ritmo de vida sientes una tensión interna que no te deja analizar y comprender en lo que éste realmente consiste.

Determinados corsés, normas y costumbres sociales pueden impedirte manifestarte tal y como eres. Un punto de audacia no te haría ningún daño: sé valiente y atrévete a romper con los clichés establecidos.

Si has empezado hace poco con un deporte o entrenamiento físico, puede que sientas molestias. Posiblemente no encauces bien los ejercicios y necesites el apoyo de un profesional para no acabar perjudicando tu salud.