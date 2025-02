Procura mantener tu cuerpo y tu mente ocupados; lo de tomarse algún que otro día de descanso es estupendo, pero abusar de ello puede resultar fatal. Que no te dominen la abulia y la apatía, administra tu tiempo libre con inteligencia, y no lo desperdicies.

Te convendrá hoy no distraer tu atención obsesionándote con pequeños detalles, minucias que en nada afectan a tu bienestar. No seas tan puntilloso, trata de ver lo bueno de cada momento, y verás cómo recuperas el buen tono antes de que te des cuenta.

Mantente en el plano de la diversión con quienes de rodean y pídeles que no te tengan mucho en cuenta si les dices una palabra más alta que otra. No te favorece esta época del año y acusas el cansancio de los últimos meses. Tendrás algún problema con tu vecino.

Mostrarás la mejor disposición ante una petición sentimental de desde luego no esperabas, y que te llenará de ilusión. Tu estado de salud ha mejorado muy deprisa y quieres hacer muchas cosas. Tómatelo con tranquilidad, y así no habrá sorpresas.

Tu pareja no se muestra muy predispuesta a compartir su tiempo libre contigo. Te verás obligado a tomar decisiones que puedan hacerte daño a corto plazo pero que te reportarán una paz interior que necesitas. A veces hay que sufrir para alcanzar algo mejor.

Tu máxima aspiración tal vez sea hoy descansar después de una semana bastante dura, aunque recibirás una invitación para acudir a algún tipo de reunión social. Tu estado físico no es el más adecuado para grandes esfuerzos, pero te sentirás comunicativo y con ganas de relacionarte.

La lectura va a ser una buena compañera durante todo el día. Tienes cuatro o cinco libros que llevas queriendo leer durante meses y nunca has encontrado el momento. Ahora puedes hacerlo. Te sentirás con ganas de encerrarte y estar solo durante todo el día; necesitas tiempo para ti mismo.

Ahora que has recapacitado sobre errores y fracasos pretéritos, puedes ver en qué has fallado, y por qué. Pero, ante todo, no olvides que también es el momento de que remedies esos tropiezos de la mejor manera posible. Y, cuanto antes, mejor.