Un amigo con problemas acudirá a ti y deberás ocuparte de proporcionarle serenidad y compañía. Surgirán oportunidades en el trabajo que te convendrá no dejar escapar. Tu salud pasa por sus mejores momentos, continúa cuidando tu forma física.

Jornada proclive a las compras de complementos para la casa, si es que la tienes nueva o pretendes renovarla. La única pega será la poca atención que le prestarás a tu pareja, si es que no logras implicarla en lo que para ti es un juego.

Si has encontrado la felicidad con una persona de tu mismo sexo, no intentes apartarte de ella. Los prejuicios no conducen a nada saludable, y lo único que encontrarás será frustración y amargura. Si ahora estás animado y seguro de ti mismo, pregúntate por qué.