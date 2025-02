Estás muy fuerte emocionalmente y no vas a permitir que nadie te desequilibre. Encontrarás un amor que creías perdido y te lanzarás de nuevo a él,...¡bien hecho!, hay que arriesgarse cuando uno se siente tan seguro.

Surgirán posibles imprevistos que te invitarán a tomar partido por un amigo muy particular al que no ves últimamente. Tu carisma y tu fuerza vital te echarán un cable en esta difícil situación. No te vendría mal acabar la semana dándote algún merecido capricho.