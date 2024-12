Modera tus impulsos y racionaliza un poco más tus respuestas. No es un buen día para las broncas de pareja. La preocupación y los nervios por las reuniones familiares estarán a flor de piel, y no te conviene iniciar el nuevo año con malas vibraciones.

Surgirá un romance o una aventura romántica con una persona que ya conoces y a la que no habías prestado mucha atención. Novedades en el plano laboral sobre cuestiones económicas o intereses financiero. La salud parece estar en su mejor momento.

Si ahora mismo no tienes pareja, puede que haya llegado el momento de olvidarte de esa persona que te gusta, pero no termina de hacerte caso: él o ella se lo pierde. Tú no te preocupes demasiado, ya vendrán tiempos mejores.